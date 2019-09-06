"День бега" пройдет в Нижнем Новгороде 21 сентября

"День бега" пройдет в Нижнем Новгороде на пл.Минина и Пожарского 21 сентября 2019 года.
Как сообщили организаторы, праздник объединит в себе несколько масштабных спортивных мероприятий: всероссийские соревнования по бегу "Кросс нации", 70-й пробег на призы правительства Нижегородской области, 93-й пробег на призы газеты "Нижегородская правда" и соревнования по северной (скандинавской) ходьбе.
В "Дне бега" традиционно примут участие люди разных возрастов. Откроют "День бега" соревнования по скандинавской ходьбе. Далее будет дан старт "Кроссу нации". Организаторы поставили перед собой задачу зарядить гостей и участников праздника энергией радости и спортивным задором. Помимо классических забегов на 1, 2, 4 и 8 километров в рамках спортивной программы также будут организованы: детский забег и забег на беговелах; семейный забег, где участвуют дети с родителями (команда от двух человек); инклюзивный старт; корпоративный забег (забег известных нижегородских компаний).
Для участия в забегах необходима предварительная регистрация. Подробности на сайте www.деньбега.рф.
В церемониях открытия и награждения примут участие победители и призёры Олимпийских игр Наталья Садова, Юлия Сотникова, Валерия Сорокина и другие нижегородские спортсмены международного класса.
Победители в различных номинациях получат памятные кубки, медали, грамоты и ценные призы. Всех гостей и участников "Дня бега" ждёт масштабная развлекательная программа с выступлением артистов, анимацией и конкурсами для детей.
Для сильнейших коллективов эстафета начнётся с нулевого этапа (круг 800 м по площади Минина и Пожарского), где будут разыграны призы имени заслуженных мастеров спорта СССР Валентины Фокиной (у женшин) и Александра Брылина (у мужчин).
Регистрация команд легкоатлетического эстафетного пробега проводится по электронной почте: mamaeva@sport.kreml.nnov.ru (Мамаева Екатерина Юрьевна). Выдача номеров будет осуществляться на мандатной комиссии 18 сентября 2019 года с 14:00 до 16:00 по адресу: кремль, корпус 10, министерство спорта, кабинет 217 или в день мероприятия, 21 сентября, в пункте регистрации на пл. Минина с 10:00 до 12:00.
Каждый участник соревнований должен предоставить в комиссию по допуску участников следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении; полис обязательного медицинского страхования; справку о допуске врача или персональное подтверждение об ответственности за своё здоровье.
Программа праздника:
09:00 – открытие регистрации для участников
10:00 – соревнования по скандинавской ходьбе
10:05 – детский забег, 500 м
10:10 – забег на беговелах, 500 м
10:30 – семейный забег, 500 м
10:40 – инклюзивный забег, 500 м
11:00 – забег "Кросс нации", 1 км (мальчики и девочки)
11:10 – корпоративный забег, 1 км
11:20 – забег "Кросс нации", 2 км (юноши и девушки)
11:50 – церемония открытия всероссийских соревнований "Кросс нации"
12:00 – забег "Кросс нации", 4 и 8 км (мужчины и женщины)
12:50 – награждение победителей и призёров соревнований "Кросс нации" на дистанциях 4 и 8 км
13:15 – эстафета на призы правительства Нижегородской области и газеты "Нижегородская правда"
15:40 – награждение победителей эстафеты.
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