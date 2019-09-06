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Общество

Пьяный рецидивист из Гагинского района гонял без прав на мопеде и автомобиле

11 сентября 2019 11:48  [76] Общество

Пьяный рецидивист из Гагинского района гонял без прав на мопеде и автомобиле. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 11 сентября 2019 года, условно осуждённого 20-летнего молодого человека вновь привлекли к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Из материалов уголовного дела следует, что в июле этого года нетрезвый житель села Ветошкино Гагинского района ездил за рулем автомобиля, за что его арестовали на 10 суток.

Однако, через несколько дней данный гражданин, вновь находясь в состоянии опьянения, был остановлен сотрудниками полиции за рулём мопеда, было возбуждено уголовное дело.

Ранее данный гражданин был осуждён за совершение нескольких краж транспортных средств к лишению свободы условно, при этом испытательный срок по предыдущему приговору у обвиняемого почти истек.

В прокуратуре отметили, что при таких обстоятельствах наличие предыдущей судимости должно быть учтено при назначении наказания, а оно в соответствии с санкцией статьи составляет до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

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