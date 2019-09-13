Нижний сегодня: главные события дня Общество

Переработку конопли организуют в Нижегородской области за 1 млрд рублей по инвестсоглашению

Это будет крупнейшее в России промышленное производство высококачественной продукции из технической конопли. Объем инвестиций в строительство завода составляет 1,043 млрд рублей. В рамках соглашения правительство предоставит компании льготы по налогу на имущество в размере 21,4 млн рублей.

Volkswagen может отказаться от сотрудничества с ГАЗом из-за санкций

На заводе в Нижнем Новгороде Volkswagen Group Rus производит две модели: Skoda Kodiaq и Skoda Octavia. По словам Олега Дерипаски, компания Volkswagen дала понять, что если санкции США в отношении ГАЗа вступят в силу, то немецкий концерн прекратит сотрудничество.

Литературный сад и площадка с атмосферой средневековой Руси могут появиться в Нижегородском кремле

В Нижнем Новгороде готовятся к разработке концепции развития Кремля и Кремлевского бульвара. На этих территориях появятся новые объекты.

"Нижний Новгород произвел на меня большое впечатление", - Чжу Хо Чан

Представители ТАФИСА и Олимпийского комитета России посетили Нижний Новгород и высоко оценили шансы города на право принять в 2024 году Всемирные игры "Спорт для всех ТАФИСА". Программа игр состоит из двух частей: спортивной (соревнования по неолимпийским видам спорта – самбо, армрестлинг, перетягивание каната, фистбол, спортивно-бальные танцы и другие) и демонстрационной (традиционные национальные виды спорта). Выборы страны-хозяйки игр пройдут во время Генеральной Ассамблеи ТАФИСА с 13 по 17 ноября 2019 года. В случае успеха российской заявки ОКР станет первым национальным олимпийским комитетом-организатором этих соревнований.