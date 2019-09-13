Volkswagen может отказаться от сотрудничества с ГАЗом из-за санкций Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Volkswagen может отказаться от сотрудничества с ГАЗом из-за санкций. Об этом сообщает издание ИноСМИ.Ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Группа ГАЗ" является подконтрольной бизнесмену и миллиардеру Олегу Дерипаске (председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец ГК "Базовый элемент"), который неоднократно попадал под санкции США. В очередной раз это случилось в апреле 2018 года.

Как пояснил Олег Дерипаска 16 апреля 2019 года, из-за санкций США партнеры ГАЗа начали отказываться от контрактов из-за риска вторичных санкций.

В прошлом году Дерипаске ему удалось добиться отмены санкций против "РУСАЛа", но ради этого он был вынужден отказаться от контроля над компанией. По словам бизнесмена, такой же план он предложил американскому министерству финансов США по ГАЗу, но пока не получил ответа.

Оно дало компании ГАЗ отсрочку по введению санкций на ГАЗе до 8 ноября.

Как сообщает ИноСМИ.Ru, сейчас, по словам Олега Дерипаски, имеющая контракты с ГАЗом компания Volkswagen дала понять, что если санкции вступят в силу, она прекратит сотрудничество. Daimler, которая тоже сотрудничает с ГАЗом, в ожидании санкций приостановила свою совместную работу с предприятиями ГАЗа. Напомним, что Daimler выпускала на мощностях Группы ГАЗ автомобили Mercedes-Benz Sprinter Classic.

Ранее сообщалось, что ГАЗ рассматривает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2019 года. Такое решение руководство компании может принять в связи с ухудшением ситуации на рынке коммерческого транспорта, связанное с негативными макроэкономическими факторами. Кроме того, сейчас на деятельность компании влияют санкции США.

"Это может привести к снижению производственных показателей и необходимости введения неполной рабочей недели на предприятиях группы", - пояснили в компании.

На заводе в Нижнем Новгороде Volkswagen Group Rus производит две модели: Skoda Kodiaq и Skoda Octavia. Производство автомобилей Skoda Kodiaq стартовало на площадке Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде в начале 2018 года.