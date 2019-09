"Нижний Новгород произвел на меня большое впечатление", - Чжу Хо Чан Спорт

Фото: Александр Воложанин

Представители ТАФИСА и Олимпийского комитета России с рабочим визитом посетили Нижний Новгород 12 сентября 2019 года. Президент ТАФИСА Чжу Хо Чан высоко оценил шансы Нижнего Новгорода на право принять в 2024 году Всемирные игры "Спорт для всех ТАФИСА".

"Нижний Новгород произвел на меня большое впечатление — чистый воздух, хорошая погода, солнечно и здесь есть ощущение истории и времени. Я бы сказал, что этот город — наилучшее место для проведения наших игр", - сказал Чжу Хо Чан.

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион готов к проведению соревнований такого масштаба.

"Нижний Новгород располагает всей необходимой инфраструктурой, чтобы принять у себя Всемирные игры ТАФИСА. К 2024 году, когда планируется провести игры, появятся и новые возможности. В самом названии этих состязаний заложен очень важный принцип. Спорт для всех – не пустые слова, а руководство к действию. Повышать доступность спорта и физической культуры будем за счет всех имеющихся возможностей, в особенности в рамках национальных проектов. Проведение такого события как Всемирные игры ТАФИСА стало бы еще одним важным шагом в популяризации здорового образа жизни", - подчеркнул глава региона.

Программа Всемирных игр ТАФИСА состоит из двух частей: спортивной (соревнования по неолимпийским видам спорта – самбо, армрестлинг, перетягивание каната, фистбол, спортивно-бальные танцы и другие) и демонстрационной (традиционные национальные виды спорта).

Выборы страны-хозяйки игр пройдут во время Генеральной Ассамблеи ТАФИСА, которая состоится в Токио с 13 по 17 ноября 2019 года в рамках 26-го Всемирного конгресса организации. В случае успеха российской заявки ОКР станет первым национальным олимпийским комитетом-организатором этих соревнований.

Фото: Александр Воложанин

"После того как мы торжественно подписали гарантийные обязательства в Нижнем Новгороде в июле этого года, многие претенденты просто напросто отказались подавать заявку в связи с тем, что Россия имеет богатый опыт — две олимпиады провела, национальный Олимпийский комитет России участвовал в этих мероприятиях", - сказал генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев.

Как сообщалось ранее, 10 июля 2019 года в нижегородском кремле был подписан контракт между Олимпийским комитетом России и Международной ассоциацией "Спорт для всех" (ТАФИСА). Таким образом, Нижний Новгород был выдвинут от России на право проведения в 2024 году VIII Всемирных игр.

СПРАВКА:

Международная ассоциация "Спорт для всех" (ТАФИСА, англ. The Association For International Sport for All, TAFISA), основанная в 1991 году, это международная организация, деятельность которой направлена на поощрение физической активности, социального взаимодействия, интеграции и общения людей во всем мире.

Всемирные игры ТАФИСА, пользующиеся поддержкой МОК и ЮНЕСКО, проводятся с 1992 года каждое четырехлетие.