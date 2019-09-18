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Общество

Кстовские тепловые сети завершили подготовку к отопительному сезону

20 сентября 2019 12:15  [27] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" готовы к подаче тепла в дома жителей города и района. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В соответствии с распоряжением администрации Кстовского района, отопительный сезон там начнется 23 сентября. С 19 сентября производится заполнение систем теплоснабжения жилищного фонда и учреждений социальной сферы.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проведены планово-предупредительные ремонты оборудования всех 28 котельных, 14 центральных и 12 индивидуальных тепловых пунктов КТС. Проведена перекладка 4,4 км трубопроводов тепловых сетей, в том числе замена участка тепловой магистрали под федеральной автотрассой М-7 Москва – Казань на пересечении улиц Магистральной и Школьной, выполненная без остановки дорожного движения.

В рамках концессии по управлению ПАО "Т Плюс" объектами теплоснабжения Кстова и Кстовского района в текущем году реализуются масштабные и социально значимые проекты по автоматизации и диспетчеризаций котельных и ЦТП КТС, техническому перевооружению индивидуальных тепловых пунктов, обеспечивающих горячей водой детские учреждения города.

Все работы, необходимые для подключения отопления потребителей, к настоящему времени завершены. Оставшаяся часть работ на начало отопительного сезона не повлияет, пояснили в пресс-службе.

"Объекты теплоснабжения Кстова и населенных пунктов Кстовского района готовы к несению тепловых нагрузок осенне-зимнего периода. Выполненные в ходе ремонтной кампании работы позволят обеспечить надежное теплоснабжение потребителей", – сказал технический директор – главный инженер КТС Александр Тихонов.

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