Краснобаковская ЦРБ проводит капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Краснобаковская ЦРБ проводит капитальный ремонт инженерной инфраструктуры. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Ремонт ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Стационар Краснобаковской ЦРБ, где ежегодно получают лечение около 2500 пациентов, масштабно не ремонтировался постройки с 80-х годов прошлого века. С 2014 года центральной районной больнице из областного и местного бюджетов было выделено почти 20 млн рублей, которые пошли на капитальный ремонт лаборатории, детского отделения, женской консультации, отделения сестринского ухода, поликлиники, ремонт кровли, замену окон, дверей и многое другое. Но на данный момент ЦРБ было необходимо основательное обновление и замена инженерных коммуникаций, а также ремонт оперблока.

В настоящее время в стационаре ведутся общестроительные работы по обновлению оперблока, после проведения которых там будет установлено новое оборудование, монтаж системы вентиляции и уже закончены работы по установке дизельного генератора - источника резервного питания.

В октябре 2019 года в ЦРБ впервые за всю ее историю заработают два лифта грузоподьемностью 500 кг на три остановки. Они были предусмотрены при строительстве здания, но ни дня не работали.

Так же Краснобаковская ЦРБ проводит ремонтные работы и в своих структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в отдаленных населенных пунктах. Завершен капитальный ремонт Кирилловского ФАПа, находящийся на удалении 32-х километров от больницы и обслуживающий 331 человека из которых 51 – дети. Кроме того, на сегодняшний день устанавливаются газовые котлы наружной установки с подводящими газопроводами низкого и среднего давления и замена системы отопления Ветлужской амбулатории, обслуживающей около 5000 населения. Сумма, затраченная на ремонт подразделений, составила 3,36 млн рублей.



Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина минздрав региона завершает разработку программы капитального ремонта медучреждений. Ее реализация будет рассчитана на три года - с 2020 по 2022.