"Единая Россия" добьется закрытия работающих на первых этажах домов "наливаек" Общество

"Единая Россия", активисты "Молодой Гвардии Единой России" и проекта "Трезвая Россия" начали всероссийский сбор подписей в поддержку своей инициативы об ограничении работы питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов и придомовых территориях (так называемых "наливаек"). Об этом сообщила первый заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина.

На сайте партии и ее региональных отделений каждый желающий может оставить свое мнение о данной инициативе и сообщить адреса "наливаек", мешающих жителям. Информация о подобных заведениях будет передана в правоохранительные органы для проведения проверок.

"Проблема торговли спиртным в жилых домах остро волнует сегодня миллионы людей, особенно горожан. В ходе прошедшей избирательной кампании этот вопрос перед нами ставили постоянно. Жить по соседству с такими торговыми точками, где допоздна разливают алкоголь, просто невозможно: шум, грязь, антисанитария. Опыт регионов показывает: там, где "наливайки" закрывались, снижалось и количество преступлений, и число жалоб со стороны населения", - сказала Баталина.

"Безусловно, решение должно быть взвешенным, и добросовестный бизнес не должен пострадать, поэтому партия вместе с активистами "Молодой Гвардии" и "Трезвой России" соберет в регионах предложения о доработке законопроекта. Параллельно мы начинаем сбор подписей в его поддержку", - добавила она.

"Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы закон против "наливаек" был принят в кратчайшие сроки. Однако нам важно уже сейчас, не дожидаясь его появления, начать формировать черный список заведений-нарушителей в регионах. На сайте партии и ее региональных отделений любой желающий может оставить свое мнение о данной инициативе и сообщить адреса "наливаек", посетители которых круглосуточно нарушают общественный порядок. Вся информация о подобных заведениях будет передана в правоохранительные органы для проведения проверок", - пояснила первый заместитель секретаря Генсовета "Единой России".

В свою очередь глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев напомнил, что законопроекту предшествовал совместный мониторинг круглосуточной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах, проведенный представителями "Единой России" и проекта "Трезвая Россия". Итогом мониторинга стал доклад о необходимости решения вопроса ограничений круглосуточной продажи алкоголя в жилых домах.

"Мы видим, что против внесенного законопроекта уже разворачивается негативная кампания. Бенефициары "наливаек", пивные и алкогольные короли будут сопротивляться до последнего, отстаивая свои доходы. Сбор подписей в поддержку закона – станет наглядным подтверждением, насколько он нужен и важен", - сказал Хамзаев.

Активисты партийного проекта "Народной контроль" присоединились к сбору подписей в поддержку партийной инициативы, сообщила координатор партпроекта, депутат Государственной думы Анна Кувычко.

"Тема действительно острая. В ходе посещения регионов мы получаем от жителей многочисленные жалобы на то, что в "наливайках" круглосуточно продают алкоголь. Как следствие – увеличивается количество правонарушений и преступлений, а пьяные компании доставляют немало проблем жильцам домов, в которых эти заведения расположены", - подчеркнула парламентарий.