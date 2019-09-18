Вторая "умная" контейнерная площадка для раздельного сбора ТКО появилась в Нижнем Новгороде Общество

Вторая "умная" контейнерная площадка для раздельного сбора ТБО появилась в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Автоматическая "умная" контейнерная площадка открыта 23 сентября на улице Верхне-Печерская, д.1 кор.2.

Стоит отметить, что с ее работой уже познакомился заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин, который отметил, что жители приняли решение о переходе на раздельный сбор отходов и установили "умную" контейнерную площадку. Он также добавил, что правительство поддерживает такое начинание нижегородцев.

Площадка полностью закрыта, и открыть ее можно исключительно при помощи бесконтактного ключа, что позволяет предотвратить разброс мусора по придомовой территории. Также она автоматически отлеживает процент заполняемости контейнеров.

Как добавил Андрей Харин, в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология" только в 2019 году на обустройство контейнерных площадок и закупку для них контейнеров муниципалитетам из областного бюджета дополнительно было выделено около 400 миллионов рублей.

По его словам, 92 миллиона будет затрачено на закупку контейнеров, как сетчатых – для пластика, так и зеленых – для бытового мусора. Поставку первых партий уже начали. Весь же запланированный объем контейнеров появится во дворах до декабря.

Всего до конца года в Нижегородской области планируется закупить больше 7 тысяч контейнеров. Из них - 5 380 зеленых и 2 261 контейнер для раздельного накопления ТКО. Также планируется создание порядка 2 тысяч мест накопления отходов.

Напомним, в Нижегородской области 1 августа 2019 года начался первый этап перехода на раздельный сбор отходов. Сейчас организован отдельный вывоз пластика. А с 1 января 2020 года планируется, что раздельный сбор ТКО на территории региона будет осуществляться уже в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение обеспечить в области эффективное обращение с отходами производства и потребления.

Реализация национального проекта «Экология» в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.