"Автоваз" подал 16 исков к нижегородскому заводу "Автокомпонент" Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Самарское АО "Автоваз" подало 16 исков к нижегородскому ООО "Завод Автокомпонент" с июля 2019 года. Об этом сообщается в картотеке дел арбитражного суда.

В частности, 24 сентября в суд поступили два иска на суммы: 8,98 млн рублей и 2,8 млн рублей.

Ранее компания направляла в отношении "Автокомпонента" два иска 13 сентября (10,3 млн и 286,2 млн), четыре иска - 3 сентября (11,9 млн рублей; 5,7 млн рублей; 2,7 млн рублей; 1,3 млн рублей), один иск - 2 сентября (2,8 млн рублей), один иск – 12 августа (368,9 тысяч рублей), один иск – 8 августа (4,7 млн рублей), три иска – 6 августа (5,5 млн рублей; 2,9 млн рублей; 3,8 млн рублей), один иск 5 августа (1,7 млн рублей) и один иск 2 августа (1,7 млн рублей).

Таким образом общая сумма исковых требований составляет более 353,4 млн рублей. Подробностей о сути споров в картотеке пока нет.

Напомним, в июле агентство также сообщало, что "Автоваз" намерен взыскать с нижегородского завода "Автокомпонент" более 18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородский "Автокомпонент" возобновил поставки комплектующих "АвтоВАЗу" по старым ценам.

Третьего июля "АвтоВАЗ" приостановил деятельность заводов, расположенных в Тольятти и Ижевске из-за того, что "Завод Автокомпонент" сорвал сроки поставки продукции.

"Автокомпонент", в свою очередь объяснил инцидент с автопроизводителем тем, что существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа".