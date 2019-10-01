Более 600 интернет-жалоб по поводу тепла обработали специалисты проекта Инцидент-менеджмент в Нижегородской области
Более 600 интернет-жалоб по поводу тепла обработали специалисты проекта "Инцидент-менеджмент" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ситуационного центра организации.
Согласно информации, органы исполнительной власти региона в течение сентября отработали свыше 2 тыс. сообщений в социальных сетях: запросов, вопросов, проблем. При этом примерно 95% жалоб были опубликованы группах и сообществах социальной сети ВКонтакте. Отмечается, что среднее время ответа на инцидент составило 9 часов 56 минут.
Около 30% всех отработанных сообщений касались старта отопительного сезона, а также проблем с отоплением в жилых домах. Кроме того, в обращениях нижегородцев течение месяца часто упоминались:
- состояние дорог (капитальный и ямочный ремонт, текущее состояние дорожного покрытия);
- реформа ТКО (несанкционированные свалки, навалы около контейнерных площадок);
- благоустройство дворов.
В топ-5 районов по количеству сообщений вошли Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас (Арзамасский район), Кстовский район, Балахнинский район.
Ранее сообщалось, что в первую неделю отопительного сезона 95% жалоб в соцсетях связаны с отсутствием тепла дома.
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