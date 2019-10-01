Более 600 интернет-жалоб по поводу тепла обработали специалисты проекта "Инцидент-менеджмент" в Нижегородской области Общество

Более 600 интернет-жалоб по поводу тепла обработали специалисты проекта Инцидент-менеджмент в Нижегородской области

Более 600 интернет-жалоб по поводу тепла обработали специалисты проекта "Инцидент-менеджмент" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ситуационного центра организации.

Согласно информации, органы исполнительной власти региона в течение сентября отработали свыше 2 тыс. сообщений в социальных сетях: запросов, вопросов, проблем. При этом примерно 95% жалоб были опубликованы группах и сообществах социальной сети ВКонтакте. Отмечается, что среднее время ответа на инцидент составило 9 часов 56 минут.

Около 30% всех отработанных сообщений касались старта отопительного сезона, а также проблем с отоплением в жилых домах. Кроме того, в обращениях нижегородцев течение месяца часто упоминались:

- состояние дорог (капитальный и ямочный ремонт, текущее состояние дорожного покрытия);

- реформа ТКО (несанкционированные свалки, навалы около контейнерных площадок);

- благоустройство дворов.

В топ-5 районов по количеству сообщений вошли Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас (Арзамасский район), Кстовский район, Балахнинский район.

Ранее сообщалось, что в первую неделю отопительного сезона 95% жалоб в соцсетях связаны с отсутствием тепла дома.