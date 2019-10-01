Регионы России будут перенимать нижегородский опыт развития промышленной инфраструктуры Бизнес

Регионы России будут перенимать нижегородский опыт развития промышленной инфраструктуры

Регионы России будут перенимать нижегородский опыт развития промышленной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко, комментируя итоги I Межрегионального форума "Кластеры как механизм повышения инвестиционной привлекательности регионов" заявил, что Нижегородская область стала лидером развития промышленной инфраструктуры в России.

"Само место проведения форума было выбрано не случайно. На сегодняшний день Нижегородская область является лидером промышленного производства. На территории региона функционирует три кластера, два из которые были созданы в рамках программы Министерства экономического развития РФ (территориальные), и промышленный, который создан год назад, куда вошло более 15 промышленных предприятий, выпускающих автомобильную технику. На сегодняшний день Нижний Новгород является единственным субъектом РФ, на территории которого функционируют четыре промышленных технопарка", - сказал он.

"Вообще, Нижегородская область стала неким "прародителем" технопарковского движения, - отметил директор Ассоциации кластеров и технопарков России. Именно здесь был первоначально создан технопарк в сфере высоких технологий "Анкудиновка", технопарк "Саров" - первый частный технопарк. На сегодняшний день Нижегородская область является примером для других субъектов РФ правильного развития промышленных кооперационных цепочек, промышленной инфраструктуры. Именно поэтому сегодня здесь на форуме находятся представители более тридцати регионов, которые перенимают лучший опыт", - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что около 50 инновационных продуктов выведет на рынок нижегородский инновационный бизнес благодаря работе региональных кластеров и технопарков. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя итоги I Межрегионального форума "Кластеры как механизм повышения инвестиционной привлекательности регионов".

Напомним, центр "Мой бизнес" планируется открыть в Нижнем Новгороде в технопарке "Анкудиновка" в октябре 2019 года. Кроме того, окна "Мой бизнес" появятся в 17 муниципалитетах Нижегородской области до конца года (Павлово, Тоншаево, Первомайск, Богородск, Саров, Лукоянов, Дзержинск, Арзамас, Балахна, Шахунья, Красные Баки, Урень, Ковернино, Лысково, Заволжье, Вача, Бор). Одной из основных задач центра и окон "Мой бизнес" будет консультирование представителей малого и среднего бизнеса, информирование их обо всех существующих мерах господдержки и предоставление необходимых для ведения бизнеса госуслуг.

Напомним также, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, поставив перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".