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Общество

"Подготовить ко взрослой жизни не человека-функцию, а человека-Творца – вот главная задача", - Владимир Панов

05 октября 2019 10:37  [52] Общество

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов направил поздравление с Днем учителя.

"Мы живём в эпоху, когда определяющее значение для победы в конкурентной борьбе экономик, государств и обществ имеют знания, а специалисты, нацеленные на постоянное саморазвитие, способные создавать новое и передовое, являются самым ценным "активом" любой отрасли!

Подготовить ко взрослой жизни не человека-функцию, а человека-Творца – вот главная задача, которая стоит перед современными педагогами! Внимательный, заботливый и профессиональный учитель способен разглядеть в ученике зачатки креативного мышления, выпестовать и развить их. В свое время об этом отлично сказал Бернард Шоу: "Мы хотим видеть ребенка в погоне за знаниями, а не знания, преследующие ребенка!"

Педагог всегда творец человеческой судьбы: он находится у истоков формирования личностей будущих инженеров, ученых, писателей, артистов, чемпионов! Задача власти – помочь педагогам справиться с их миссией, обеспечить условия для получения детьми качественного образования. С этой целью в Нижнем Новгороде строятся и ремонтируются здания школ, реализуется проект по психологической адаптации школьников с "Приволжским исследовательским медицинским университетом", проект по созданию образовательных кластеров с "Высшей школой экономики".

В учебном процессе нет мелочей. Каждый вопрос, начиная от организации рационального питания школьников и до внедрения системы распознавания лиц на входе в гимназии и лицеи, находится под пристальным контролем власти и общества! Мы стремимся сохранять и распространять бесценный опыт лучших педагогических коллективов нижегородских образовательных организаций, традиции качественного образования!

Как глава Нижнего Новгорода я очень рассчитываю на взаимопонимание с педагогическим сообществом, на вашу активность и энтузиазм! Уверен, что ваш профессионализм, ответственность, преданность своему делу помогут успешному развитию городской системы образования!" – отмечается в поздравлении.

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