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Общество

Три гектара акватории р. Пьяна в Сергачском районе выделят для фермы раков

04 октября 2019 16:47  [20] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Три гектара акватории реки Пьяна Сергачского района выделят для фермы раков. Об этом рассказали в комитете госохотнадзора Нижегородской области.

Ранее агентство уже сообщало, что раков в промышленных масштабах планируется выращивать в Нижегородской области.

Инициатором создания первого садкового хозяйства по выращиванию раков является индивидуальный предприниматель Иван Киселев. Предложение предпринимателя было рассмотрено и одобрено комиссией по определению границ рыбоводных участков на территории Нижегородской области.

В настоящее время готовятся все необходимые документы для утверждения границ нового рыбоводного участка.

Право заключения договора пользования определится по итогам аукциона, который будет в дальнейшем проведен Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства.

"В зимнее время года раки впадают в анабиоз и не набирают вес, поэтому запуск производства ожидается летом 2020 года. Для начала мы планируем инвестировать полмиллиона рублей", - рассказал о своих планах в случае победы Иван Киселев.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начали собирать "рыбный урожай" в рамках инициированной губернатором программы "Развитие товарной аквакультуры". Всего в 2019 году получатели субсидий планируется собрать 500 тонн "рыбного урожая", что на 8% выше прошлогоднего (462 тонны).

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