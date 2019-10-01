Схему движения на М-7 в Лысковском районе поменяют с 21 октября Общество

Схему движения на М-7 в Лысковском районе поменяют с 21 октября

Схему движения на М-7 в Лысковском районе поменяют с 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Согласно информации, основные изменения произойдут на отрезке трассы с 510 по 520 км. В частности, будут запрещены четыре аварийно-опасных левых поворота:

- на км 511+960, км 516+387, км 519+180 при движении в сторону Казани;

- на км 514+620 при движении в сторону Нижнего Новгорода.

Повернуть теперь можно на перекрестках на 505 км и 520 км трассы.

Также ликвидируются дублирующие наземные пешеходные переходы на 512 км, 514 км, 516 км, 520 км.

Кроме того, запрещается остановка транспортных средств на участках с 525+500 по 526+000 км, с 530+000 по 530+800 км, с 532+600 по 534+300 км, с 537+000 по 537+700 км, на 539+150 км, с 555+300 по 556+000 км, с 557+200 по 557+800 км.

В течение месяца дорожные службы установят знаки и другие средства организации дорожного движения, а также нанесут разметку в соответствии с новой схемой.

Отмечается, что эти меры приняты, чтобы снизить аварийность и предотвратить ДТП на данных участках. Так как только за восемь месяцев 2019 года здесь произошло пять аварий, в которых пострадали девять человек, в том числе один ребёнок. Среди причин – небезопасные маневры, в том числе при съездах и выездах на трассу.