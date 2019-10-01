Особенности натяжных потолков

Натяжные потолки позволяют в короткое время привести потолок в порядок и сократить время на ремонт.
Натяжной потолок представляет собой специальное пленочное или тканевое полотно. Его фиксируют на расстоянии нескольких сантиметров от потолочной поверхности на специальных крепежных профилях. Натяжные потолки Санкт-Петербург сегодня представлены в широком ассортименте. Их монтаж проводится в короткое время и при этом в помещении сохраняется чистота.
Пленочные потолки из ПВХ устанавливаются с помощью тепловой пушки. Под воздействием высокой температуры пленка растягивается. После этого ее закрепляют в профиле. После остывания полотно натягивается, образуя идеально ровную потолочную поверхность.
Привлекательной особенностью натяжных потолков из ПВХ является:
Натяжные потолки из ПВХ производятся в широком разнообразии фактур и цветов. Поэтому подобрать подходящий под интерьер вариант абсолютно не сложно. При выборе натяжного потолка их ПВХ следует помнить о том, что он плохо пропускает воздух. Поэтому в помещении при определенных условиях может возникнуть «парниковый» эффект.
Тканевые натяжные потолки не требуют при монтаже использования тепловой пушки. Это позволяет в значительной степени упростить и ускорить монтаж. Ткань отличается повышенной прочностью, она устойчива к механическим повреждениям. Этот материал отличается хорошей паропроницаемостью, то есть позволяет потолкам «дышать», что гарантирует подержание здоровой атмосферы в помещении. Единственным минусом тканевых натяжных потолков можно считать их высокую цену.
Установку натяжных потолков должны выполнять специалисты. Предварительно выполняются все необходимые замеры, и рассчитывается размер полотна. Для его фиксации могут применяться различные технологии.
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