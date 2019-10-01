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Общество

Движение транспорта будет ограничено во время фестиваля "Жарко" 11 октября в Нижнем Новгороде

10 октября 2019 14:41  [99] Общество

Фото: с сайта rsd-forum.ru

Движение транспорта будет ограничено во время фестиваля огня "Жарко" 11 октября 2019 года в Нижнем Новгороде в рамках форума "Россия – спортивная держава". Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Дороги по улице Стрелка (на участке от улицы Совнаркомовская до улицы Стрелка дома 3 А), улице Совнаркомовской (на участке от улицы Самаркандской до Волжской Набережной) и Волжской Набережной (на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура) будут закрыты с 12:00 до 23:59 11 октября с объездом зоны проведения мероприятия.

Фестиваль огня "Жарко" соберёт лучшие коллективы факиров из Нижнего Новгорода и Москвы. Вход свободный. Фестиваль пройдет с 17 до 20 часов.

Напомним, движение транспорта также запрещено 10 октября в районе стадиона и Нижегородской ярмарки из-за форума. Уже подписаны соглашения по развитию регби и футбола.

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