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Политика

Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область

10 октября 2019 14:45  [250] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область 10 октября 2019 года. Главу государства встретили полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В настоящее время Владимир Путин находится на стадионе, где открыл VIII Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" и выступает на пленарном заседании по развитию физической культуры и спорта, в ходе которого планируется обсудить механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации и на местном уровне.

Кроме того, на форуме Владимир Путин встретится с руководителями международных спортивных организаций, побеседует с победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе, а также осмотрит выставку "Современный спорт. Инновации и перспективы". В мероприятиях форума примет участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, форум "Россия – спортивная держава" открылся в Нижнем Новгороде 10 октября и продлится до 11 октября. На данный момент подписаны соглашения по развитию регби и футбола.

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