Глеб Никитин приглашает всех нижегородцев и гостей города на фестиваль огня "Жарко" Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин приглашает всех нижегородцев и гостей города на фестиваль огня "Жарко". Фестиваль пройдет в пакгаузах на Стрелке 11 октября 2019 года, начало в 17:00.

"Это очень впечатляющее зрелище, настоящее шоу на открытом воздухе. В апреле мы проводили фестиваль INTERVALS в таком формате. Люди видели, как это было, и ехали со всех концов страны. Поэтому приглашаю всех присоединиться к нам 11 октября", - добавил Глеб Никитин.

Рядом с пакгаузами соберутся лучшие коллективы факиров из Нижнего Новгорода и Москвы. Гости фестиваля увидят опасные и зрелищные трюки с пламенем, танцы с факелами. Фитнес-инструкторы проведут для гостей вечернюю зарядку. Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах по изготовлению спортивных сувениров. На протяжении всего фестиваля будет работать локация с воздушными шарами.

Также фестиваль не обойдется и без концертной программы, хэдлайнерами которой станут группа IOWA и певец Звонкий. В финале праздника площадку украсит световая инсталляция.

Вход на фестиваль свободный.

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