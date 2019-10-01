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Общество

Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин проведет областное родительское собрание 12 октября

12 октября 2019 08:03  [57] Общество

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин проведет областное родительское собрание 12 октября.

По данным регионального минобра, мероприятие пройдёт в Кстовском районе в Чернухинской средней школе.

В рамках I областного родительского собрания Сергей Злобин ответит на актуальные и волнующие родительскую общественность вопросы, касающиеся региональной системы образования.

Увидеть мероприятие в онлайн-формате смогут все жители районов области.

Прямая трансляция начнётся в 15:00 по московскому времени по ссылке https://www.youtube.com/channel/UC9C1UFLq-2MULVYucDTKBJg/live.

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