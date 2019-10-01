Свыше 31 тысячи жителей Нижегородской области уже проголосовали за объекты благоустройства на 2020 год Общество

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Свыше 31 тысячи жителей Нижегородской области уже приняли участие в голосовании за объекты благоустройства на 2020 год в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как сообщает пресс-служба главы региона, 10 октября 2019 года в 18 городах Нижегородской области с численностью населения свыше 20 000 человек стартовало рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Оно продлится до 31 октября 2019 года.

В перечень для голосования в регионе вошло 163 объекта, 84 из них находятся в Нижнем Новгороде, 79 — в Нижегородской области. Выбрать их можно двумя способами. Первый — на специальном сайте golosza.ru, второй — с помощью волонтеров в мобильных пунктах, которые расположены в МФЦ и в торговых центрах городов.

Как идет голосование в мобильных пунктах, 12 октября 2019 года проверили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин и секретарь НРО партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы Денис Москвин. Они посетили многофункциональный центр в Арзамасе.

"Голосование идет двумя способами. Это можно сделать в интернете или в многофункциональном центре. Здесь помогают волонтеры, общение с ними занимает буквально несколько минут. Все проходит легко и просто. Также отмечу, что отдавая голос за объект, люди выбирают, и какие именно функциональные зоны должны быть созданы на территории общественного пространства. Это, например, входные группы, экотропы, спортивные площадки или площадки для мероприятий, набережные и т. д. Голосование позволит муниципалитетам тщательнее продумать и обсудить с жителями проекты-победители. И в 2020 году как можно раньше приступить к благоустройству", — отметил Андрей Харин.

В Арзамасе жителям предлагают выбрать из пяти общественных пространств. В список вошла площадь 1 мая, мемориал "В память погибшим 4 июня 1988 года", мемориал "Вечный огонь" с доской почета, зона отдыха в микрорайоне №10 и дендрарий.

Денис Москвин заявил об увеличении количества волонтёров "Единой России", задействованных в процессе, что в свою очередь позволит увеличить и количество проголосовавших.

"Наша задача — сделать голосование, особенно для людей старшего поколения, максимально простым. Поэтому наши волонтеры будут работать в общественных организациях, советах ветеранов, комитетах управления микрорайонами, ТОСах. Партия будет помогать проголосовать тем, кому неудобно дойти до МФЦ или до торговых центров, и тем, у кого нет возможности сделать свой выбор через интернет. Это действительно очень серьезная и масштабная работа, но для нас принципиально важно, чтобы в голосовании приняло участие как можно больше наших земляков. Ведь благоустройство проводится для жителей, поэтому именно их мнение и будет определяющим. Людям на местах виднее, как сделать территорию, где они живут, более комфортной и современной. Призываю всех нижегородцев подключиться и выразить свое мнение, какие объекты должны быть приведены в порядок в следующем году", — добавил Денис Москвин.

Всего за три дня в Нижегородской области свои голоса за самые востребованные общественные пространства на сайте отдали больше 31 тысячи нижегородцев.

"В городах должны появиться современные общественные пространства, которые дадут людям новые возможности для проведения свободного времени, досуга и занятий творчеством. Участие жителей — один из важнейших принципов реализации проекта. Ни одно решение по благоустройству не должно приниматься без учета пожеланий самих нижегородцев. Прямое голосование жителей — самый объективный способ оценки общественного мнения, позволяющий определить, какие пространства наиболее востребованы горожанами. Значит, их и необходимо благоустраивать в первую очередь", — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Участвовать в голосовании могут граждане России в возрасте от 14 лет и живущие на территории муниципального образования, в котором проводится голосование. При этом проголосовать можно только за территории, расположенные в своем муниципальном образовании.

Итоги будут опубликованы на сайте golosza.ru.

Напомним, Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.