Почти неделю ищут нижегородские волонтеры 16-летнего Андрея Ельчукова Происшествия

Фото: ПСО Волонтер НН

Почти неделю ищут нижегородские волонтеры 16-летнего Андрея Ельчукова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер НН".

Молодой человек пропал 8 октября 2019 года, когда ушел из дома на ул. Волнистой.

Известно, что рост Андрея Ельчукова -173 см. Подросток худощавого телосложения, у него черные волосы и серые глаза. В день пропажи был одет в черную куртку, темные штаны и черно-белые кроссовки.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о пропавшем, сообщить об этом по телефонам 8-905-195-95-95 или 8 (831) 291-51-51.