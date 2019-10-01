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Свалка в "Роднике" - продолжение: возбуждено новое уголовное дело

17 октября 2019 09:12  [91] Бизнес

Фото: из соцсети Facebook, Мария Попова

Возбуждено новое уголовное дело, связанное со свалкой в садовом товариществе "Родник". Об этом сообщает телекомпания "Волга".

Старший помощник прокурора Нижегородской области по взаимодействию со СМИ Жанна Мордовина рассказала в интервью, что по результатам проверки материалы были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ (производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В августе этого года экс-сотрудник МКУ "административно-техническая инспекция по благоустройству Нижнего Новгорода" получил условный срок. Следствием и судом установлено, что с декабря 2016 по март 2019 подсудимый получал взятки по разным эпизодам, в том числе взятки за незаконное складирование мусора на территории СНТ "Родник".

Напомним, площадь свалки составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. В основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов и т.п.

Свалка расположена на территории 38 земельных участках садоводческого товарищества. Владельцами большинства участков являются пять физических лиц.

Ранее нижегородские полицейские задержали четырех подозреваемых в организации несанкционированной свалки в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Родник". По заключению экспертов, своими действиями обвиняемый нанес жителям СНТ ущерб в размере 344,6 млн рублей. По оценке Росприроднадзора, сумма ущерба окружающей среде превышает 2,8 млрд рублей.

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