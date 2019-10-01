Аукцион по закупке в лизинг еще 74 низкопольных автобусов признан несостоявшимся в Нижнем Новгороде Экономика

Аукцион по закупке в лизинг еще 74 низкопольных автобусов признан несостоявшимся в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте госзакупок, по окончании срока подачи заявок до 16 октября 2019 года, не подано ни одной заявки.

В связи с этим, электронный аукцион признан несостоявшимся, он должен был пройти 21 октября. Речь идет о закупке 74 автобусов на общую сумму 1 млрд 125 млн рублей. В документации сообщается, что цена за один автобус оценивается в 9,8 млн рублей. С учетом лизинговых платежей стоимость одного автобуса в итоге обойдется в 15 млн рублей.

Поставить автобусы в автопарк планировалось до 30 ноября этого года. Таким образом, транспорт в этот срок поставлен не будет.

Сейчас в "НПАТ" 56 автобусов по первой закупке 2019 года и 100 автобусов по закупке 2018 года

По итогам закупки 1 октября "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) получит 56 автобусов от АО "Сбербанк Лизинг". Автобусы отправят в НПАТ №1 (ул. Кима, 335) до 30 октября 2019 года. Цена контракта 835 млн рублей. Таким образом, закупочная цена одного автобуса вместе с лизинговыми платежами обойдется в сумму почти 15 млн рублей (закупочная цена автобуса 9,8 млн рублей).

В 2018 году администрация приобрела в лизинг 100 автобусов ЛИАЗ-529267 на газомотороном топливе (компримированный природный газ - метан) в лизинг. Сумма контракта составила 1,5 млрд рублей. По условиям договора, платежи начнутся в 2020 году. Контракт заключен с АО "Сбербанк Лизинг".

Таким образом, пока в "НПАТ" будут только 156 автобусов.

Ранее сообщалось, что НПАТ планирует закупить в лизинг 200 низкопольных автобусов на газомоторном топливе осенью 2019 года.

Между тем, в июне 2018 года в департаменте транспорта сообщали о планах по закупке 400 новых автобусов на газомоторном топливе, а также автобусов марки "Вектор", позднее дептранс скорректировал цифру до 330 автобусов.