Строительные работы в парке "Дубки" завершатся до 20 ноября, - горадминистрация

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Новый подрядчик благоустройства парка "Дубки" в Ленинском районе Нижнего Новгорода намерен завершить строительные работы на объекте до 20 ноября, после чего приступить к установке малых архитектурных форм и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"Работы ведутся по графику. У нас запланировано устройство спортивных площадок, детских игровых зон, а также организация пешеходно-дорожной сети", - сказал руководитель компании подрядчика ООО "Автодорстрой" Алексей Ефремов.
В пресс-службе также сообщили, что в настоящее время в парке выполнено более половины работ по благоустройству. По данным заместителя главы Нижнего Новгорода Виктора Сдобнякова, благоустройство ведется таким образом, чтобы не повредить деревья.
Напомним, что "Автодорстрой" приступил к благоустройству парка после того как с предыдущим подрядчиком - ООО "Спецстройкомплект", расторгли контракт, поскольку компания не справилась с работами и сильно отставала по срокам.
Ранее сообщалось, что нижегородская администрация надеется благоустроить парк Дубки до 1 декабря.
Напомним, что глава города Владимир Панов сообщал, что число благоустраиваемых пространств в городе, благодаря реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", ежегодно растет: в 2017 году их было – четыре, в 2018 — шесть, а в 2019 году – 16.
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