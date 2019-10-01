Нижегородский АПК за 9 месяцев увеличил выпуск продукции на 15% - до 60 млрд рублей Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Агропромышленный комплекс Нижегородской области за 9 месяцев 2019 года увеличил выпуск продукции на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 60 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, такую информацию озвучил глава региона Глеб Никитин на встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

"Достигнутый уровень сельхозпроизводства позволяет полностью удовлетворять внутренние потребности региона в зерне, картофеле, яйце и яйцепродуктах", - сказал глава региона, добавив, что область увеличила посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами, техническими культурами, в том числе льном-долгунцом, сахарной свеклой.

Дмитрий Патрушев, в свою очередь, сказал, что в регионе развитию сельского хозяйства уделяется серьезное внимание.

"В этом году у вас неплохой урожай зерновых - уже больше 1,2 млн тонн. При этом мы видим повышение урожайности", - отметил министр.

"Знаю, что у вас в этом году по ряду районов был объявлен режим ЧС, поэтому особое внимание хотел бы обратить на систему агрострахования. Надеюсь, что в будущем количество застрахованных площадей будет расти и меньше средств придется направлять на покрытие ущерба, который аграрии получают от чрезвычайных ситуаций", - добавил он.

"Также для нас очень важна тема экспорта. Вы уже активно включились в работу. Думаю, что показатель этого года будет значительно лучше. Я хотел попросить вас сосредоточиться на этом и сформировать работу сельскохозяйственной отрасли таким образом, чтобы мы могли выполнить цифры, заложенные в майском указе президента", -подытожилДмитрий Патрушев.

Напомним, что в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с $4 млрд в 2018 году до не менее чем $5,2 млрд, в том числе, продукции АПК - до $492 млн в 2024 году. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".