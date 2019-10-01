Житель Балахны облил бензином и поджег магазин. Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 18 октября 2019 года, балахнинские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого.
Накануне днем в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина с канистрой бензина зашел в магазин, расположенный в одном из домов по ул. Коммунистической города Балахны, облил витрины и, совершив поджог, скрылся с места происшествия. В результате противоправных действий мужчины никто не пострадал.
Задержанным оказался ранее судимый 45-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждении чужого имущества, совершенное путем поджога).
Подозреваемый не отрицает свою причастность к совершённому деянию. В настоящее время он задержан. Максимальное наказание по данной статье 5 лет лишения свободы.
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