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Спорт

Депутаты ЗС НО одобрили бесплатное предоставление земельных участков чемпионам и призерам Олимпийских игр

24 октября 2019 12:30  [76] Спорт

Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области приняли в первом чтении проект изменений в закон "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на территории Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания 24 октября 2019 года.

Согласно проекту, земельные участки под строительство домов будут предоставляться всем чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр бесплатно.

В настоящее время земельные участки уже предоставляются этим категориям в собственность бесплатно, но это касается только победителей соревнований, прошедших после 1 июля 2012 года.

На сегодняшний день общее количество чемпионов и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, проживающих на территории Нижегородской области либо представлявших ее на Олимпийских и Паралимпийских играх, составляет 38 человек. Из них только 17 человек реализовали право на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, с 1924 года проходят Сурдлимпийские игры. Общее количество чемпионов и призеров Сурдлимпийских игр, проживающих на территории Нижегородской области либо представлявших ее на Сурдлимпийских играх, составляет на сегодня день 7 человек.

"Победители соревнований такого высокого уровня – наша гордость. Поэтому внесение предлагаемых изменений считаю правильным решением, которое послужит дополнительным стимулом для будущих чемпионов", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Олег Шавин.

Также в региональный закон предложено внести изменения, направленные на оптимизацию предоставления земельных участков в собственность бесплатно участникам государственных программ Нижегородской области, направленных на улучшение жилищных условий граждан.

Проект закона будет доработан ко второму чтению.

Напомним, что выплаты ведущим спортсменам Нижегородской области существенно увеличены.

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