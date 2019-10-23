Количество студентов из стран Африки в два раза выросло в ННГУ им.Лобачевского за год Общество

Количество студентов из стран Африки в два раза выросло в ННГУ им.Лобачевского за год, сообщает пресс-служба вуза.

Как отмечается в сообщении, за последний год в Университете Лобачевского произошло существенное увеличение численности иностранных студентов, более чем в 1,7 раза: с 1000 обучающихся до ожидаемых 1750 из 105 стран мира.

В настоящее время из 32 стран Африки обучаются около 700 студентов. Рост данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 100%. Около 350 африканских студентов являются гражданами Египта, приехавшими в ННГУ для обучения на медицинских специальностях. Кроме Египта, лидерами по количеству иностранных студентов выступают следующие африканские страны: Алжир, Марокко, Ангола, ЮАР, Зимбабве.

Стоит отметить, что сегодня в российских университетах обучается более 17 тысяч студентов из государств африканского континента.