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Общество

Количество студентов из стран Африки в два раза выросло в ННГУ им.Лобачевского за год

25 октября 2019 12:40  [94] Общество

Количество студентов из стран Африки в два раза выросло в ННГУ им.Лобачевского за год, сообщает пресс-служба вуза.

Как отмечается в сообщении, за последний год в Университете Лобачевского произошло существенное увеличение численности иностранных студентов, более чем в 1,7 раза: с 1000 обучающихся до ожидаемых 1750 из 105 стран мира.

В настоящее время из 32 стран Африки обучаются около 700 студентов. Рост данного показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 100%. Около 350 африканских студентов являются гражданами Египта, приехавшими в ННГУ для обучения на медицинских специальностях. Кроме Египта, лидерами по количеству иностранных студентов выступают следующие африканские страны: Алжир, Марокко, Ангола, ЮАР, Зимбабве.

Стоит отметить, что сегодня в российских университетах обучается более 17 тысяч студентов из государств африканского континента.

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