АКРА подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU), прогноз "Стабильный" Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU), прогноз "Стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.

АКРА также подтвердила рейтинг облигаций города на уровне A-(RU).

Как пояснили в агентстве, кредитный рейтинг Нижнего Новгорода обусловлен высокой долговой нагрузкой при эффективном управлении ликвидностью, относительно низкой гибкостью бюджетных расходов (высокая доля капитальных расходов обеспечивается средствами вышестоящих бюджетов) и сравнительно высокими показателями развития экономики.

Ключевым фактором рейтинговой оценки стала высокая долговая нагрузка на бюджет города и неравномерный график погашения долга.

"Долговая нагрузка бюджета достаточно высока, поскольку на конец текущего года соотношение его долга и операционного баланса прогнозируется на уровне 2,7. Соотношение долга и собственных доходов Нижнего Новгорода прогнозируется на уровне не выше 80%", - говорится в сообщении.

Напомним, что, например, муниципальный внутренний долг Нижнего Новгорода за июль 2019 года увеличился на 2%. На 1 августа долг составлял 10,9 млрд рублей, тогда как на 1 июля сумма долга равнялась 10,7 млрд рублей.

В агентстве также отмечают, что фактором, усугубляющим нагрузку на бюджет города, являются его обязательства по договорам лизинга транспортных средств. Сейчас в Нижегородпассажиравтотрансе 56 автобусов по первой закупке 2019 года и 100 автобусов по закупке 2018 года. По итогам закупки 1 октября НПАТ получит 56 автобусов от АО "Сбербанк Лизинг". Цена контракта - 835 млн рублей.

В 2018 году администрация приобрела в лизинг 100 автобусов ЛИАЗ-529267 на газомотороном топливе. Сумма контракта составила 1,5 млрд рублей. По условиям договора, платежи начнутся в 2020 году.

В АКРА подчеркнули, что цели лизинга отчасти нивелируют негативный эффект долговой нагрузи на бюджет. Между тем, график погашения долга неравномерен по причине регулярного использования краткосрочных банковских кредитов.

С 1 октября 2019 года до конца года Нижнему Новгороду предстоит погасить (рефинансировать) 13% долга, большая часть которого представляет собой кредит управления Федерального казначейства, а на 2020 год приходится погашение 41% текущего долга, представленного в основном банковскими кредитами.

"Особенностью долговой политики администрации Нижнего Новгорода является ежегодное рефинансирование значительной части долга, в результате чего операционный баланс за вычетом процентных расходов не превышает объема погашения долга и прогнозируется на уровне 0,6 на конец текущего года. Этот фактор в значительной мере нивелируется эффективным управлением ликвидностью", - добавили в АКРА.

В агентстве также добавили, что доля собственных доходов Нижнего Новгорода без учета субвенций относительно высока - в среднем 64%, между тем, капитальные расходы хотя и составляют в среднем 23%, не являются гибкими, поскольку финансируются по большей части (примерно на три четверти) за счет трансфертов вышестоящих бюджетов. АКРА ожидает, что если в структуре расходной части бюджета увеличится доля расходов текущего характера, то в оценке бюджетной дисциплины данный фактор будет компенсирован ростом доли собственных доходов, обусловленным снижением объема капитальных трансфертов.

Операционный баланс бюджета Нижнего Новгорода составляет 17% его регулярных доходов, что является умеренным показателем.

Агентство предполагает "Стабильный" прогноз на протяжении 12–18 месяцев.