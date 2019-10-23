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Общество

УК Ардатовского района самовольно повышала плату за жилье

29 октября 2019 12:07  [137] Общество

Управляющая компания Ардатовского района самовольно повышала плату за жилье в многоквартирном доме по ул. Победы в р.п. Мухтолово. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 29 октября 2019 года, по иску районной прокуратуры ООО "Мухтоловское ЖКХ" обязано произвести перерасчет платы за содержание и ремонт общего имущества 13 инвалидам.

Установлено, что в нарушение требований Жилищного кодекса РФ в течение 2,5 лет управляющая компания индексировала плату в одностороннем порядке без соответствующего решения общего собрания собственников.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры района меры по перерасчету размера платы управляющей компанией приняты не были. В связи с чем, прокуратурой в суд направлено исковое заявление в защиту прав 13 инвалидов. Суд обязал управляющую компанию произвести перерасчет.

Напомним, сотрудник "Нижегородского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области" незаконно получил вознаграждение за оказание помощи и лояльный подход к контролю за ходом ремонта домов.

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