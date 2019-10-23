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Общество

Сотрудник Нижегородского фонда капремонта незаконно получил вознаграждение

29 октября 2019 10:14  [82] Общество

Сотрудник "Нижегородского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области" незаконно получил вознаграждение. Как сообщили в прокуратуре области 29 октября 2019 года, в суд направлено уголовное дело в отношении 54-летнего руководителя подразделения фонда.

По версии следствия, в 2018 году за оказание помощи и лояльный подход к контролю за ходом ремонта многоквартирных домов и приемке выполненных работ начальник подразделения от представителей четырех фирм-подрядчиков получил незаконное вознаграждение в общей сумме 365 тысяч рублей и должен был получить по договорённости еще 400 тысяч рублей.

В октябре того же года при передаче через посредника части незаконного денежного вознаграждения в размере 125 тысяч рублей он задержан сотрудниками правоохранительных органов.

После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Канавинский районный суд.

Напомним, капремонт в Нижнем Новгороде был выполнен к сентябрю только на треть. Отметим, что ранее неоднократно происходили случаи срыва сроков капремонта в Нижнем Новгороде. При этом, по итогам прокуроской проверки в июне этого года стоимость работ в одном из домов оказалась завышенной, а количество фактически затраченного при ремонте дома строительного материала оказалось в 1,5 – 2 раза меньше заявленного.

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