Резкое похолодание и усиление ветра ожидается в ночь на 29 октября

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ГУ МЧС по Нижегородской области предупреждает о резком похолодании и усилении ветра в ночь на 29 октября. Такая информация опубликована на сайте ведомства.
Информацию о перемене погоды предоставило ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
С 18 часов 28 октября до 18 часов 29 октября прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.
"Ветер ожидается северо-западный и западный 5-10 м/с, вечером отдельные порывы 15-20 м/с. Резкое похолодание. Температура воздуха ночью 0°...-5°, днем -1°…+4°", - говорится в сообщении МЧС.
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