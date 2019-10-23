Резкое похолодание и усиление ветра ожидается в ночь на 29 октября Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

ГУ МЧС по Нижегородской области предупреждает о резком похолодании и усилении ветра в ночь на 29 октября. Такая информация опубликована на сайте ведомства.

Информацию о перемене погоды предоставило ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

С 18 часов 28 октября до 18 часов 29 октября прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

"Ветер ожидается северо-западный и западный 5-10 м/с, вечером отдельные порывы 15-20 м/с. Резкое похолодание. Температура воздуха ночью 0°...-5°, днем -1°…+4°", - говорится в сообщении МЧС.