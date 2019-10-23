"Антиснег" возобновил работу в Нижнем Новгороде Общество

Нижегородский портал "Антиснег" возобновил свою работу. Об этом сообщил глава города Владимир Панов на своей странице в социальной сети.

"Первый снег выпал, и портал антиснегнн.рф или antisnegnn.ru вернулся к работе. Там по-прежнему можно в режиме онлайн отследить маршрут снегоуборочной техники, оставить заявку, а также узнать, кто отвечает за тот или иной участок - информация выдается при клике по интересующей вас территории", – рассказал он.

Напомним, он представил информационную систему "Антиснег" как инструмент общественного контроля в ноябре 2018 года. Портал принимал заявки от нижегородцев осенью, зимой и весной. Основой информационной системы послужила группа, созданная активными нижегородцами в одной из социальных сетей в январе 2018 года.

Портал предназначен для сбора, актуализации и отображения на карте города сведений о состоянии уборочных территорий дорог и тротуаров, придомовых территорий, внутриквартальных проездов в зимний период. В системе может зарегистрироваться любой желающий и сообщить о неубранном снеге в любой точке Нижнего Новгорода, а затем отследить судьбу своей заявки в личном кабинете вплоть до её исполнения.

Как сообщили в пресс-службе администрации, за пять месяцев работы в прошлый зимний сезон в информационной системе зарегистрировались более 7,5 тысяч нижегородцев, которые подали более 20,7 тысяч заявок. Благодаря порталу за некачественную уборку улично-дорожной сети и дворов были назначены штрафы на общую сумму 40,6 млн рублей, что в два раза превышает уровень предыдущего зимнего периода. Кроме того, количество нарушений, связанных с этим, сократилось на 37,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что снег, ледяной дождь и минус 6° ожидают нижегородцев на текущей неделе.