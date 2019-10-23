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Общество

Чрезвычайные ситуации ожидаются в Нижнем Новгороде из-за снегопада и метели

31 октября 2019 12:09  [72] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Чрезвычайные ситуации ожидаются в Нижнем Новгороде из-за снегопада и метели 31 октября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

По данным "Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с ночи 31 октября и на протяжении всего дня ожидаются сильный северный ветер (до 15 м/с), а также сильный снег, метель, с сохранением днем 31 октября.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий электропередачи и связи, а также нарушениями в работе систем ЖКХ. Возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, в том числе строительных кранов. Также может произойти падение деревьев со слабой корневой системой.

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