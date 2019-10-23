Нижний сегодня: главные события дня Общество

Владимир Панов уволил генерального директора ЕЦМЗ Владимира Жмакина

Генеральный директор ЕЦМЗ перед увольнением долгое время находился на больничном. До этого в школе №47 Советского района произошла групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией, а организатором питания в учебном заведении является ЕЦМЗ. Помимо этого, с тех пор, как Владимир Жмакин стал руководителем МП в сентябре прошлого года, ЕЦМЗ регулярно проводит закупки продуктов у единственных поставщиков без конкурсов, что было основанием для возбуждения дел нижегородским УФАС.

Нижегородская область вошла в число лидеров рейтинга инновационного развития регионов России

В Нижегородской области наиболее развита экспортная активность. В эту группу также входит Санкт-Петербург и Москва.

"Регион максимально активно использует все возможности национальных проектов для развития инновационных отраслей экономики. Именно в Нижегородской области создается один из первых в стране пяти Научно-образовательных центров, который позволит укрепить связи между образованием, наукой и производством. В состав нижегородского центра уже заявились почти 30 участников, ведется работа более чем по 160 проектам. Деятельность НОЦ еще более укрепит статус региона как одного из инновационных центров страны", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Единый билет" в автобусах "Лидер-Транс" в Нижнем Новгороде отменили из-за нерентабельности

Руководство компании приняло такое решение из-за того, что "в текущей транспортной ситуации это экономически невыгодно".

Очередная девушка пропала в нижегородском садоводческом товариществе

21-летняя Юлия Розова пропала в Нижегородской области в ночь с 29 на 30 октября 2019 года. Она в 03:30 ушла из садового домика, расположенного в СНТ имени 40 лет Победы на территории п. Березовая пойма, предположительно в сторону леса и после этого не выходила на связь.