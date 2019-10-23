Владимир Панов уволил генерального директора ЕЦМЗ Владимира Жмакина Политика

Владимир Жмакин Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление об увольнении генерального директора МП "Единый центр муниципального заказа" Владимира Жмакина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В пресс-службе пояснили, что Владимир Жмакин покинул пост по собственному желанию.

Генеральный директор ЕЦМЗ перед увольнением долгое время находился на больничном.

На время его нетрудоспособности по срочному договору, с 14 октября этого года, предприятием руководила Марина Моисеева.

Напомним, в середине октября в школе №47 Советского района (пр.Гагарина) произошла групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией - заболели 26 детей. Выяснилось, что работник пищеблока этой школы является носителем дизентерии. В учебном заведении, организатором питания которой является ЕЦМЗ, был объявлен карантин.

ЕЦМЗ выиграл конкурс по выбору единого организатора питания в 143 нижегородских школах в ноябре 2018 года. Всего в городе 167 школ, в остальные 24 школы – это учебные учреждения так называемого "закрытого типа", где в штате есть повара, а директор сам заключат договоры.

Напомним также, что с тех пор, как Владимир Жмакин стал руководителем МП в сентябре прошлого года, ЕЦМЗ регулярно проводит закупки продуктов у единственных поставщиков без конкурсов, что было основанием для возбуждения дел нижегородским УФАС.

Кстати, когда глава города Владимир Панов назначил Жмакина на этот пост, он поставил задачу новому директору "доказать, что предприятие, действительно, сможет обеспечить максимально качественное питание для школьников".

Владимир Жмакин тогда планировал внедрить в школах особое питание для детей-диабетиков, а также разработать новые полезные и питательные блюда, которые понравятся школьникам.

СПРАВКА:

Владимир Владимирович Жмакин родился 19 января 1982 года в Ташкенте. Окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности "Менеджмент организации".

В разное время работал на руководящих должностях в коммерческих организациях и на госпредприятиях, занимающихся производством и поставкой продуктов питания.