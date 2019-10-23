Застройка сквера планируется в Приокском районе. Как отреагировал Владимир Панов?
Фото:
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на встрече с жителями Приокского района выслушал ряд проблемных вопросов и обозначил пути их решения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Одной из проблем стало беспокойство жителей по поводу планируемой застройки сквера в районе улиц Горной и 40 лет Победы. По словам инвестора, под застройку идет только половина сквера, а оставшаяся половина останется зеленой зоной.
Между тем, местные жители пояснили, что тот проект застройки, который они видели – не соответствует словам инвестора. Сейчас жители выражают обеспокоенность в том, что полностью потеряют сквер.
"Будем разбираться с территорией застройки сквера в районе улиц Горной и 40 лет Октября и поддерживать жителей", - приводит пресс-служба слова Владимира Панова.
При этом в пресс-службе не сообщили, кто и когда предоставил инвестору разрешение на застройку сквера.
Также в ходе встречи жители Щербинок обратились с проблемой отмены маршрута общественного транспорта №3, который связывал микрорайон с Московским вокзалом.
По словам и.о. заместителя главы города Елены Лекомцевой, сейчас уже прорабатывается вопрос организации маршрута, который позволит восполнить этот пробел. Решения озвучат жителям на следующей неделе.
Еще к Владимиру Панову обратились жители поселка Луч с вопросом газификации поселка. По словам заместителя главы Нижнего Новгорода Леонида Самухина проект находится на стадии завершении и должен быть готов к концу ноября.
"После получения проекта нам потребуется ещё месяц на госэкспертизу. Финансирование на реализацию проекта в 2020 году уже предусмотрено. Как только будет готовый к исполнению проект – в начале следующего года заключаем контракт и приступаем к работам", - сообщил замглавы.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+