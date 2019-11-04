Обвиняемый в пособничестве мошенничеству фигурант "дела Бочкарева" Сергей Воронов получил три года Политика

Фигурант "дела Бочкарева" Сергей Воронов получил три года лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 5 ноября 2019 года.

По версии суда и следствия, в июне-августе 2015 года в Александр Бочкарев совместно с подельником Сергеем Вороновым, имеющим доверительные отношения с гражданином, желающим быть избранным депутатом городской Думы Нижнего Новгорода VI созыва, сообщили ему заведомо ложные сведения о наличии у Бочкарева в силу занимаемой должности реальной возможности обеспечить его избрание депутатом.

Продолжая вводить потерпевшего в заблуждение, обвиняемые под угрозой исключения из партии, потребовали от него 5 млн рублей, которые якобы должны были пойти на избирательную кампанию партии в Ленинском районе. Вместе с тем, обвиняемые заверили потерпевшего, что в случае неполучения им мандата депутата городской Думы они вернут ему 4,5 млн рублей.

28 августа и 3 сентября 2015 года потерпевший частями передал обоим обвиняемым требуемые 5 млн рублей. 13 сентября 2015 года потерпевший не получил мандата депутата городской Думы по муниципальным спискам политической партии. Вплоть до августа 2017 года потерпевший неоднократно пытался вести переговоры с обвиняемыми о возврате денежных средств. Александр Бочкарев вернул ему только 400 тысяч рублей. В сентябре 2017 года потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы о совершенном в отношении него преступлении.

Вину по предъявленному обвинению фигуранты не признали. В отношении Бочкарева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его соучастника Воронова - подписка о невыезде.

Суд прекратил в отношении Александра Бочкарева уголовное преследование посмертно.

В отношении Сергея Воронова суд переквалифицировал деяния последнего на пособничество в мошенничестве в особо крупном размере и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, председатель НРО "Справедливая Россия", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев был задержан в Нижнем Новгороде 21 ноября 2017 года. Он подозревался в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере).

Александр Бочкарев умер в больнице им. Семашко 24 мая 2019 года, куда ранее был госпитализирован с лейкозом. За неделю до смерти он принес Дзепе 4,6 млн рублей на очередном заседании суда.

Напомним также, что Александр Разумовский принес присягу депутата Законодательного собрания региона в конце июня. Депутатский мандат был передан по списку на освободившееся место в связи со смертью Александра Бочкарева. Кроме того, Татьяна Гриневич возглавила нижегородское отделение партии "Справедливая Россия" в сентябре 2019 года.