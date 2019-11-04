Дорогу в Лысковском районе отремонтировали по технологии холодного ресайклинга Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Дорогу к отдаленным селам в Лысковском районе отремонтировали по технологии холодного ресайклинга и по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Длина участка около 10 км.



Это единственная дорога, по которой могут добраться до "большой земли" жители Комарихи, Каменки, Разнежья и Михайловского, пояснили в региональном минтрансе.

"Подавляющее большинство ремонтных работ по нацпроекту уже закончено, ведется приемка. Изредка возникают претензии к качеству, но в основном работы выполнены на высоком уровне. Это связано в том числе и с тем, что требования к качеству были повышены еще в прошлом году. Конечно, некоторые подрядчики изначально оказались не готовы, но сейчас уже это не является для них сюрпризом. Сегодня там, где мы видим снижение стоимости одного километра ремонтируемых дорог, при этом нет снижения качества", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Суть технологии: ремонт дороги осуществлялся методом холодного ресайклинга (с переработкой старого дорожного полотна – экономичнее и экологичнее обычных дорожных работ) толщиной от 15 до 25 см с применением регенератора смесителя с добавлением минеральных и пластифицирующих добавок. Также были укреплены обочины, отремонтированы разрушившиеся от времени водосборные лотки, на опасных участках дороги заменено ограждение.

С приемкой этих двух участков дороги реализация нацпроекта в Лысковском районе завершена полностью. Кроме дороги Валки - Великовское - Каменка – Михайловское, в районе отремонтирован подъезд к деревне Княжиха и около 2,5 км автодороги Спасское – Варганы.

Напомним, восемь участков автодорог отремонтировано в Богородском районе, аварийный участок - в Шахунском районе, участок дороги, ведущей к селу Малое Мамлеево в Лукояновском районе; "Бабинское кольцо" в Дзержинске и другие направления.