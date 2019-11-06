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Общество

Елена Корнева назначена и.о. гендиректора "ЕЦМЗ" Нижнего Новгорода

06 ноября 2019 13:50  [138] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Елена Корнева назначена исполняющей обязанности генерального директора МП "Единый центр муниципального заказа" Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.

В этой должности она начала работать с 1 ноября. Ранее Елена Корнева была заместителем генерального директора "ЕЦМЗ".

Напомним, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление об увольнении предыдущего гендиректора "ЕЦМЗ" Владимира Жмакина 31 октября этого года. Перед увольнением Жмакин находился на больничном.

В ноябре прошлого года "ЕЦМЗ" выиграл конкурс по выбору единого организатора в 143 нижегородских школах. Всего в городе 167 школ, в остальные 24 школы – это учебные учреждения так называемого "закрытого типа", где в штате есть повара, а директор сам заключат договоры.

Напомним также, что с тех пор, как Владимир Жмакин стал руководителем МП в сентябре прошлого года, ЕЦМЗ регулярно проводил закупки продуктов у единственных поставщиков без конкурсов, что было основанием для возбуждения дел нижегородским УФАС.

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