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Общество

Проваливший грунт на Волжской набережной в Нижнем Новгороде засыпали песком

12 ноября 2019 14:34  [1] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Проваливший грунт на Волжской набережной в Нижнем Новгороде засыпали песком. Об этом сообщили в администрации Канавинского района.

Провал грунта на набережной, предположительно, произошел по причине его вымывания через стыки бетонных плит подпорной стены сооружения. Речь идет об участке неподалеку от стадиона.

"В целях недопущения повторения провала грунта требуется герметизация швов бетонных плит. В настоящее время провал засыпан песком", - уточнили в администрации, добавив, что объект не числится на балансе районных властей и обслуживается ГКУ Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик".

Фото: из соцсети ВКонтакте

Напомним, мощный поток дождевой воды в результате сильного ливня 10 июля прошлого года подмыл песчаное основание дороги и брусчатого тротуара также на Волжской набережной но ближе к микрорайону "Седьмое небо". Прокурорской проверкой было установлено, что в июле текущего года в результате обильных осадков на дороге, проходящей вдоль микрорайона "Седьмое небо" по ул.Волжской набережной скопилась вода, из-за чего произошел размыв откосной части с выносом грунта на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов назвал "ошибку проектантов" предварительной причиной размыва брусчатки на набережной, проектом не было предусмотрено устройство ливневок.

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