Стоимость бензина и дизтоплива в Нижегородской области увеличилась в среднем на 4% Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива с середины ноября 2018 года до середины ноября текущего года увеличилась в среднем на 4%.

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области опубликовало мониторинг цен на автомобильное топливо.

За указанный период бензин АИ-92 стал дороже на 3,02% и сейчас его средняя стоимость составляет 42,35 рублей за литр. Бензин АИ-95 стал дороже на 3,5% и его можно купить в среднем за 45,46 рублей за литр. Цена дизтоплива выросла на 6% и по данным на 13 ноября литр этого топлива стоит 46,12 рублей.

При этом сжиженный углеводородный газ на заправках в Нижегородской области за год подешевел на 25,3%. Сейчас его средняя стоимость составляет 17,71 рублей за литр.

Напомним, что к сентябрю прогнозировался рост стоимости автомобильного топлива из-за того, крупные российские нефтяные компании в первом полугодии недовыполнили план по выпуску бензина и дизеля из-за проблем с модернизацией заводов.

Однако в июле тенденция к росту цен на бензин в Нижегородской области не наблюдалась.