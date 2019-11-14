Нижегородскому метро исполнилось 34 года Общество

Нижегородскому метро исполнилось 34 года. На сайте метрополитена напомнили, что 20 ноября 1985 года пассажиры впервые отправились по маршруту от станции "Московская" до "Пролетарская".

"Этому предшествовало 8 лет стройки, ну а дальше строительство третьей в России подземки продолжилось ударными темпами. Две станции возвели всего за два года. К 90 годам прошлого столетия метрополитен насчитывал уже 10 станций. Сегодня 15 станций соединяют 5 районов Нижнего Новгорода. Оглядываясь на пройденный путь, отрадно сознавать, что, несмотря на многие трудности, через которые наш метрополитен прошел вместе с городом и страной, подземка по-прежнему имеет репутацию самого быстрого, комфортабельного и удобного городского транспорта. Все сотрудники метрополитена днем и ночью работают для того, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности и безаварийности пассажирских перевозок", - сказал директор Нижегородского метрополитена Олег Яушев.

Фото: с сайта metronn.ru

Отметим, что строительство первой очереди метрополитена ("Московская" – "Автозаводская") протяженностью 9,6км. проходило с декабря 1977 года по август 1987 года. В августе 1987 года было открыто регулярное движение поездов на участке "Пролетарская" - "Комсомольская". В декабре 1989 года введен в эксплуатацию участок Автозаводской линии "Комсомольская" - "Парк Культуры". В декабре 1993 года введен в эксплуатацию участок Сормовской линии "Московская" - "Бурнаковская". В ноябре 2002 года введена в эксплуатацию станция "Буревестник" Сормовской линии. Контракт на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен в марте 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620"). Станцию открыли 12 июня 2018 года.

Напомним, что две фотовыставки открылись в нижегородском метро в праздничный день 20 ноября. Также в этот день на некоторых станциях играет музыка, способствуя улучшению настроения пассажиров.