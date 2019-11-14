Фото: с сайта metronn.ru
Нижегородскому метро исполнилось 34 года. На сайте метрополитена напомнили, что 20 ноября 1985 года пассажиры впервые отправились по маршруту от станции "Московская" до "Пролетарская".
"Этому предшествовало 8 лет стройки, ну а дальше строительство третьей в России подземки продолжилось ударными темпами. Две станции возвели всего за два года. К 90 годам прошлого столетия метрополитен насчитывал уже 10 станций. Сегодня 15 станций соединяют 5 районов Нижнего Новгорода. Оглядываясь на пройденный путь, отрадно сознавать, что, несмотря на многие трудности, через которые наш метрополитен прошел вместе с городом и страной, подземка по-прежнему имеет репутацию самого быстрого, комфортабельного и удобного городского транспорта. Все сотрудники метрополитена днем и ночью работают для того, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности и безаварийности пассажирских перевозок", - сказал директор Нижегородского метрополитена Олег Яушев.
Отметим, что строительство первой очереди метрополитена ("Московская" – "Автозаводская") протяженностью 9,6км. проходило с декабря 1977 года по август 1987 года. В августе 1987 года было открыто регулярное движение поездов на участке "Пролетарская" - "Комсомольская". В декабре 1989 года введен в эксплуатацию участок Автозаводской линии "Комсомольская" - "Парк Культуры". В декабре 1993 года введен в эксплуатацию участок Сормовской линии "Московская" - "Бурнаковская". В ноябре 2002 года введена в эксплуатацию станция "Буревестник" Сормовской линии. Контракт на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен в марте 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620"). Станцию открыли 12 июня 2018 года.
Напомним, что две фотовыставки открылись в нижегородском метро в праздничный день 20 ноября. Также в этот день на некоторых станциях играет музыка, способствуя улучшению настроения пассажиров.
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