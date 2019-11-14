Нижегородский земельный совет одобрил 26 заявок на выделение земельных участков Общество

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 26 заявок на выделение земельных участков. Об этом сообщает, корреспондент присутствовавший на заседании 22 ноября 2019 года.

В частности, одобрены заявка администрации Кстовского района под строительство в районном центре школы в рамках нацпроекта "Образование" (площадь участка - 30,4 тысяч кв. м., объем инвестиций - 629 млн рублей, в районе ул.Магистральной), а также заявка АНО "ВПСО "Спас" под спорткомплекс технических видов спорта в Нижнем Новгороде (22,9 тысяч кв. м., 20 млн рублей, в границах улиц Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, Печерские пески).

"Самый социальный проект – кстовская школа. Администрация заранее начала прорабатывать вопрос оснащения соцобъектами строящегося микрорайона в рамках национального проекта "Образование". Также рассмотрели несколько спортивных объектов, способствующих развитию именно массового спорта, в том числе - проект спорткомплекса технических видов спорта. Он будет реализовываться в рамках комплексного развития, рядом с гребной базой для Нижегородской специализированной спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту", - отметил заместитель министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Александр Кононов.

Кроме того, одобрены заявки ГКУ НО "ГУАД" на предоставление двух участков в Нижнем Новгороде и Богородском районе под строительство транспортной развязки в районе д.Ольгино (площадь участков – 66,5 тысяч кв. м. и 102,3 тысяч кв. м. соответственно, объем инвестиций – 1,7 млрд рублей), участка под северо-восточный обход с.Дивеево (186,1 тысяч кв. м., 612,4 млн рублей).

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина в июле 2018 года. Совет рассматривает вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках ГЧП с использованием госимущества.