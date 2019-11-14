Порядка 40 объектов Московского района отключат от холодного водоснабжения 26 ноября

Порядка 40 объектов Московского района будут отключены от холодного водоснабжения 26 ноября 2019 года. Как сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал", с целью увеличения надежности системы водоснабжения города, пройдут плановые работы по замене запорной арматуры на трубопроводах.
В ходе производства работ с 10:00 26 ноября до 10:00 27 ноября будет отключено водоснабжение участка магистрального водопровода на Сормовском шоссе.
Нижегородский водоканал рекомендует жителям на период отключения сделать запасы холодной воды. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по району в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону: 246-99-99.
Список адресов, где будет ограничено водоснабжение:
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1
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Жилые дома: ул. Маршала Воронова, 1, 2, 2а, 3 к2, 3 к3, 3л, 3у, 4, 6, 8, ул. Бригадная, 1в, 3, 5, Сормовское шоссе, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, ул. Чехова, 1, 2а, ул. Шаляпина, 1, 2, 3
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2
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Организации: ул. Маршала Воронова, 3, 17, Сормовское шоссе, 11а, 13а, 14б, 15а/1, 15б, 18а, ул. Шаляпина, 2а
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