Порядка 40 объектов Московского района отключат от холодного водоснабжения 26 ноября Общество

Порядка 40 объектов Московского района будут отключены от холодного водоснабжения 26 ноября 2019 года. Как сообщили в пресс-службе АО "Нижегородский водоканал", с целью увеличения надежности системы водоснабжения города, пройдут плановые работы по замене запорной арматуры на трубопроводах.

В ходе производства работ с 10:00 26 ноября до 10:00 27 ноября будет отключено водоснабжение участка магистрального водопровода на Сормовском шоссе.



Нижегородский водоканал рекомендует жителям на период отключения сделать запасы холодной воды. Также будет организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по району в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону: 246-99-99.

Список адресов, где будет ограничено водоснабжение: