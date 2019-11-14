"Единый билет" на маршрутах нижегородского перевозчика "Лидер-Транс" все-таки отменили Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Единый билет" на маршрутах нижегородского перевозчика "Лидер-Транс" все-таки отменили с 25 ноября 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил глава ООО "Лидер-Транс" Эдуард Степанов.

Речь идет об отмене для пассажиров возможности бесплатных пересадок по городским тарифам "Электронный кошелёк 60/90 минут" на маршрутах: Т14, Т39, Т63, Т79, Т89, Т92.

Как пояснил перевозчик, "конкретных изменений в тарифном меню, в частности экономически обоснованного тарифа для пересадок, департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода нам не предоставил". По его словам, в настоящее время за перевозку одного пассажира компания получает 13 рублей.

Однако, если перевозчикам предложат более выгодные условия, "Лидер-Транс" готов вернуться к "единому билету".

Также Эдуард Степанов рассказал, что компания в декабре в четвертый раз подает заявку на получение права перевозки льготников.

Напомним, что "Лидер-Транс" отменил "единый билет" на своих маршрутах 1 ноября 2019 года. Эдуард Степанов пояснил агентству, что руководство компании приняло такое решение из-за того, что "в текущей транспортной ситуации это экономически невыгодно".

Позднее в департаменте транспорта пояснили, что если участник договора, осуществляющий регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, решил изменить данный договор, то он должен направить письмо о своем намерении не позднее, чем за 30 календарных дней до даты вступления новых тарифов в силу, поэтому отмена "единого билета" в автобусах нижегородского "Лидер-Транса" откладывается до конца ноября.