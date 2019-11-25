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Общество

Нижегородец похитил прокатный велосипед

26 ноября 2019 10:28  [76] Общество

Нижегородец похитил прокатный велосипед и привез его к себе домой. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 26 ноября 2019 года, 38-летнего мужчину задержали, утверждено обвинительное заключение по п. "в" ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в сентябре этого года, проезжая по ул. Белинского, нижегородец увидел стоящий прокатный велосипед марки "Лаки Байк", стоимостью более 30 тысяч рублей. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он погрузил его в багажник своего автомобиля и скрылся.

Между тем мужчина не учел, что велосипед, предназначенный для краткосрочной аренды, оборудован GPS-датчиком. Именно по сигналам указанного датчика велосипед нашли в Автозаводском районе.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, молодые люди похитили из нижегородских магазинов 100 банок молочных смесей.

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