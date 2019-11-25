Нижний Новгород может получить 30 троллейбусов из Москвы Общество

Троллейбусы, которые курсируют в Москве Фото: с сайта Мосгортранс

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижний Новгород может получить 30 бывших в употреблении троллейбусов из Москвы на безвозмездной основе. Об этом журналистам сообщил глава города Владимир Панов после заседания Гордумы 27 ноября 2019 года.

"При поддержке губернатора нам удалось на сегодняшний день получить положительное решение о передаче троллейбусов. Надеюсь, в короткой перспективе мы их получим", - сказал он.

Ранее активисты обращали внимание мэра на то, что большинство нижегородских троллейбусов было произведено до 2006 года, и у транспортного предприятия нет возможности самостоятельно модернизировать контактную сеть. Они предлагали закупить для нижегородской сети общественного транспорта б/у троллейбусы в Москве, повторив тем самым опыт с трамваями.

Напомним, сегодня Дума Нижнего Новгорода одобрила принятие в собственность города второй партии московских трамваев. Первую партию из 11 трамвайных вагонов Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс". Шесть из них вышли на линию в июне этого года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат. Они использовались в качестве запчастей.