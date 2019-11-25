Шоу-программа и розыгрыш призов в честь "Черной пятницы" состоятся в ТРК "Небо" Общество

Фото: отдел по связям с общественностью ТРК Небо

Шоу-программа и розыгрыш призов в честь самой масштабной распродажи года, получившей название "Черная пятница", состоятся в ТРК "Небо" 29 ноября. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

В "Черную пятницу" в магазинах можно приобрести товар со скидкой до 90%. Такое бывает лишь раз в году. В эту "черную пятницу" посетители ТРК "Небо" смогут не только купить необходимую вещь со скидкой, но принять участие в развлекательной программе с розыгрышем призов среди покупателей, совершивших покупки именно в этот день. Розыгрыш призов состоится в 19:00 часов по московскому времени.

На мероприятие приглашены диджеи и танцовщицы Go-Go, состоятся модные показы. Из Москвы прибудет специальный гость - певец Sargin.

Что касается магазинов, то, согласно опросу, в акциях "чёрной пятницы" участвует 63% россиян. И больше остальных покупки в этот день совершают жители Нижнего Новгорода и Казани. Чтобы сориентироваться в многообразии предложений, в этот день с 12:00 до 15:00 покупатели ТРК "Небо" смогут получить бесплатную консультацию специалистов Роспотребнадзора по выбору товаров и услуг, а также задать им все интересующие вопросы.

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