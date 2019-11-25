Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2019 16:31  [19] "Нижегородский водоканал" обеспечил постоянное водоснабжение в с.Ближнее Борисово Кстовского района
27 ноября 2019 16:20  [42] Новое оборудование поступило в больницу №13 Нижнего Новгорода
27 ноября 2019 16:19  [38] Оплатить квитанции "Теплоэнерго" за тепло без комиссии теперь можно в дополнительных терминалах
27 ноября 2019 15:52  [97] Шоу-программа и розыгрыш призов в честь "Черной пятницы" состоятся в ТРК "Небо"
27 ноября 2019 15:51  [61] Житель Выксы заплатит штраф за взятку в обмен на личную информацию о бывшей сожительнице
27 ноября 2019 15:37  [72] Гордума хочет освободить нижегородских учителей от "лишней бумажной работы"
27 ноября 2019 14:56  [142] Толщина льда на нижегородких водоемах является частично безопасной лишь в одном районе
27 ноября 2019 14:45  [94] Почти 500 тысяч абонентов "ТНС энерго НН" претендуют на победу в акции "Свет – в подарок или год – без хлопот"
27 ноября 2019 14:35  [134] Нижний Новгород может получить 30 троллейбусов из Москвы
27 ноября 2019 14:19  [109] Детский сад открыли на Бору: ликвидация нехватки мест
Общество

Шоу-программа и розыгрыш призов в честь "Черной пятницы" состоятся в ТРК "Небо"

27 ноября 2019 15:52  [97] Общество

Фото: отдел по связям с общественностью ТРК Небо

Шоу-программа и розыгрыш призов в честь самой масштабной распродажи года, получившей название "Черная пятница", состоятся в ТРК "Небо" 29 ноября. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

В "Черную пятницу" в магазинах можно приобрести товар со скидкой до 90%. Такое бывает лишь раз в году. В эту "черную пятницу" посетители ТРК "Небо" смогут не только купить необходимую вещь со скидкой, но принять участие в развлекательной программе с розыгрышем призов среди покупателей, совершивших покупки именно в этот день. Розыгрыш призов состоится в 19:00 часов по московскому времени.

На мероприятие приглашены диджеи и танцовщицы Go-Go, состоятся модные показы. Из Москвы прибудет специальный гость - певец Sargin.

Что касается магазинов, то, согласно опросу, в акциях "чёрной пятницы" участвует 63% россиян. И больше остальных покупки в этот день совершают жители Нижнего Новгорода и Казани. Чтобы сориентироваться в многообразии предложений, в этот день с 12:00 до 15:00 покупатели ТРК "Небо" смогут получить бесплатную консультацию специалистов Роспотребнадзора по выбору товаров и услуг, а также задать им все интересующие вопросы.

(16+)

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph